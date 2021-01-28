الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 09:33

حماس ترد على تهديدات رئيس أركان جيش الاحتلال

حماس ترد على تهديدات رئيس أركان جيش الاحتلال
وقال قاسم، في تصريح له: إن تصريحات كوخافي عن تخطيط جيشه لاستهداف المناطق السكنية المدنية في أي مواجهة قادمة في قطاع غزة أو لبنان، يعكس بكل صلف منطق العربدة والبلطجة التي يتصرف بها العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني ومكونات أمتنا.

وأوضح قاسم في التصريحٍ أن تهديدات كوخافي بارتكاب مجازر ضد شعبنا الفلسطيني أو الشعب اللبناني ليست جديدة؛ فجيش العدو ارتكب مراراً مجازره ضد الشعوب العربية في كل المواجهات والحروب، ولكنه في كل مرة يعجز عن تحقيق النصر ضد المقاومة الباسلة.

وأشار إلى أن هذا العجز سيلازمه في أي مواجهة مستقبلية، وستظل قدرته على حسم معاركه مع المقاومة تبتعد مسافات متزايدة عن مناله.

وأكد قاسم أن المقاومة ستكون حاضرة للدفاع عن شعبها من أي جريمة صهيونية، وستربك حسابات الاحتلال وتبعثر أوراقه في مقابل أي عدوان يرتكبه الاحتلال وتجعل يدفع ثمن كل ذلك.

وشدد على أن هذه التهديدات المتكررة لن توقف شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة مشوار نضاله لانتزاع أرضه ومقدساته من براثن الاحتلال.
رقم : 912820
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
28 كانون الثاني 2021
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
28 كانون الثاني 2021
مدينة إيرانية بدون طلاق
مدينة إيرانية بدون طلاق
28 كانون الثاني 2021
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
28 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
27 كانون الثاني 2021
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
27 كانون الثاني 2021
تخت روانجي: سنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي
تخت روانجي: سنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي
27 كانون الثاني 2021
مسؤول يمني لـ"إسلام تايمز": تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية يؤكد هزيمة اليهمنة الأمريكية السعودية
مسؤول يمني لـ"إسلام تايمز": تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية يؤكد هزيمة اليهمنة الأمريكية السعودية
المراسلة معصومة فروزان
27 كانون الثاني 2021
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
26 كانون الثاني 2021
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
26 كانون الثاني 2021
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
26 كانون الثاني 2021
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
26 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 