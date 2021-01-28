العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين

وكتب في دهقان تغريدة: "يهددون أحيانا لكنهم لا يجرؤون على إطلاق رصاصة واحدة صوب إيران. استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين. لا تستعجلوا الزوال!".



وجاء تصريح دهقان بعد يوم من إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن "إسرائيل" تقف إلى جانب حلف قوي يضم دولا عربية لمواجهة إيران.



كما يأتي التصريح تزامنا مع تعهد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، بـ"تسوية مدينتي تل أبيب وحيفا بالأرض على الفور" في حال ارتكب الكيان الصهيوني "أي خطأ" ضد إيران.