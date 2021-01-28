اندلاع مواجهات مع الاحتلال في رام الله

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك، واندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال.



وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني، وأصيب على إثرها شاب برصاصة "مطاطية"، وآخرون بالاختناق بالغاز السام.



وتشهد كفر مالك مسيرات مناهضة للاستيطان ورفضاً لمساعي مستوطني مستوطنة "كفار شاحر" المقامة على أراضي القرية السيطرة على منطقة عين سامية التي تزود غالبية بلدات شرقي رام الله بمياه الشرب.



وتعرضت قرية كفر مالك لاعتداءات المستوطنين، وخاصة بحق الأشجار، حيث قطعت مئات الأشجار في المنطقة، عدا أن المزارعين ممنوعون من الوصول إلى الأراضي التي يملكونها؛ نظراً لوجود تهديدات حقيقية من المستوطنين باستهدافهم.



ويواصل الاحتلال ومستوطنوه تجريف أشجار المزارعين وأراضيهم، بالإضافة إلى سرقة معداتهم وشق طرق استيطانية جديدة؛ لمصلحة تنفيذ مشاريع استيطانية وتهويدية فيها.