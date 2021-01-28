الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 09:57

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في رام الله

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في رام الله
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك، واندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني، وأصيب على إثرها شاب برصاصة "مطاطية"، وآخرون بالاختناق بالغاز السام.

وتشهد كفر مالك مسيرات مناهضة للاستيطان ورفضاً لمساعي مستوطني مستوطنة "كفار شاحر" المقامة على أراضي القرية السيطرة على منطقة عين سامية التي تزود غالبية بلدات شرقي رام الله بمياه الشرب.

وتعرضت قرية كفر مالك لاعتداءات المستوطنين، وخاصة بحق الأشجار، حيث قطعت مئات الأشجار في المنطقة، عدا أن المزارعين ممنوعون من الوصول إلى الأراضي التي يملكونها؛ نظراً لوجود تهديدات حقيقية من المستوطنين باستهدافهم.

ويواصل الاحتلال ومستوطنوه تجريف أشجار المزارعين وأراضيهم، بالإضافة إلى سرقة معداتهم وشق طرق استيطانية جديدة؛ لمصلحة تنفيذ مشاريع استيطانية وتهويدية فيها.
مصدر : وكالات
رقم : 912832
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
28 كانون الثاني 2021
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
28 كانون الثاني 2021
مدينة إيرانية بدون طلاق
مدينة إيرانية بدون طلاق
28 كانون الثاني 2021
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
28 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
27 كانون الثاني 2021
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
27 كانون الثاني 2021
تخت روانجي: سنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي
تخت روانجي: سنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي
27 كانون الثاني 2021
مسؤول يمني لـ"إسلام تايمز": تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية يؤكد هزيمة اليهمنة الأمريكية السعودية
مسؤول يمني لـ"إسلام تايمز": تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية يؤكد هزيمة اليهمنة الأمريكية السعودية
المراسلة معصومة فروزان
27 كانون الثاني 2021
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
26 كانون الثاني 2021
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
26 كانون الثاني 2021
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
26 كانون الثاني 2021
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
26 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 