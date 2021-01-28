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الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 10:13

الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة

الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
وقال الشهابي في تغريدة على تويتر “في بلادي يقتل الاحرار ويتم تكريم العبيد، في أوال شعب معتقل وطغمة تسرح وتمرح كما تشاء“ مشيرا إلى تعرض السكان الأصليون في البحرين للاضطهاد والسجن والإبعاد وسحب الجنسية، في وقت تستورد فيه العائلة الخليفية ستورد الاجانب وتمنحهم الجنسية.

واختتم المعارض الشهابي تغريدته بإعادة ترديد شعار ثورة 14 فبراير الخالد التي تحل ذكراها العاشرة بعد أقل من ثلاثة أسابيع ألا وهو: الشعب يريد إسقاط النظام .

وفي تغريدة أخرى أجرى الشهابي مقارنة بين ماجرى في الولايات المتحدة عندما حرّض الرئيس السابق دونالد ترامب أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى، وبين عدد الشهداء الذين سقطوا خلال سنوات ثورة فبراير.

قال الشهابي "خمسة امريكيين قتلوا حين اقتحم انصار ترامب البيت الابيض، فبدأت اجراءات محاكمته، واعتقل المئات من المقتحمين وينتظرون المحاكمة".

وأما في البحرين ”فخمسة بحرانيين استشهدوا واعتقل اكثر من 150 بحرانيا، بأمر من الطاغية الخليفي في مايو 2017، هنا تمت ترقية القتلة، ومحاكمة ضحاياهم، إنها العدالة الخليفية“.
مصدر : وكالات
رقم : 912837
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