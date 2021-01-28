القبض على بعض المتورطين بتفجيري بغداد الأخيرين

وقال في تصريح، إن "خط وصول الانتحاريين في عملية ساحة الطيران كان مرصودا بشكل دقيق، وأحدهما أجنبيا".



وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية أفشلت أكثر من 600 عملية إرهابية، وجميع الخلايا النائمة متابعة من قبل الاستخبارات العراقية".



واكد الزيادي انه "تم القبض على ناقل إنتحاريي ساحة الطيران والذي أتى بهم من منطقة اليوسفية جنوبي بغداد وخلال يومين إلى ثلاثة سيزف جهاز الأمن الوطني بشرى القبض على عدد أخر من المتورطين والمخططين".



واضاف ان "المجموعة التي شاركت في هذه الجريمة متابعة والعملية مخطط لها منذ شهر آب الماضي والهجوم كان مخطط له بالتنفيذ في يوم 1 كانون الثاني 2021 باستهداف المدنيين والمعلومات المتوفرة اشارت إلى انه كان مخططاً أيضاً لتنفيذ هجوم انتحاري ثانٍ في الكرخ".



وبين ان "القوات الامنية القت القبض على 60 شخصاً قادمين من تركياً بينهم قادة كبار بداعش وهي تقوم بعمل جبار احبطت معه الكثير من الهجمات في الآونة الأخيرة والتي بلغ عددها أكثر من ".



ويوم الخميس الماضي فجر انتحاريان نفسيهما في ساحة الطيران وسط بغداد، وسقط على إثر ذلك 32 قتيلا و100 جريحا.