المعارضة السورية تستأنف جولة التفاوض

وانعقدت ،امس الأربعاء، أعمال اليوم الثالث من الجولة الخامسة لمباحثات جنيف والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة القادم، بحضور لجان مصغرة عن وفود المعارضة والحكومة السورية وممثلي المجتمع المدني.



وكانت المعارضة قد هددت بالانسحاب من الاجتماعات احتجاجا على مااسمته العرقلة المتعمدة من الحكومة السورية بحسب زعمها.



يذكر أن هذه الجولة من المباحثات تناقش المبادئ الأساسية للدستور . وفقاً لجدول الأعمال المتفق عليه مسبقاً والذي يتناول حقوق المواطنة المتساوية وفصل السلطات واستقلال القضاء بالإضافة لبحث عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.