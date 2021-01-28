العميد باكبور: امن حدود البلاد قليل النظير في عالم اليوم

وقال العميد باكبور ،اليوم الخميس في تصريحه خلال لقائه قادة ومدراء فيلق "امير المؤمنين (ع)" التابع للحرس الثوري في محافظة ايلام غرب البلاد: ان الاعداء لم يكفوا ابدا عن حياكة مختلف المؤامرات ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ولو لم يكن اقتدار القوات المسلحة والحرس الثوري لشهدنا اليوم مخططات عسكرية اخرى ضدنا لكننا سلبنا من العدو الجراة على ذلك.



واشار الى اوضاع الحدود في محافظة ايلام وقال: لله الحمد ان حدود غرب البلاد كسائر المناطق والحدود تحظى بمستوى جيد من الامن وان مثل هذا الامن قل نظيره في عالم اليوم.



واكد قائد سلاح البر في الحرس الثوري: ان اقتدار ايران يعد عامل ردع امام الاعداء وينبغي علينا اتخاذ الخطى في هذا المسار اكثر مما مضى.