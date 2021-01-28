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الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 12:50

الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار

الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار
واضاف روحاني ،لدى افتتاحه صباح اليوم الخميس آلاف المشاريع الزراعية والاروائية التابعة لوزارة الجهاد الزراعي، أن الشعب الإيراني عانى خلال السنوات الثلاث الاخيرة من ضغوط اقتصادية كبيرة بسبب الحظر المشدد والحرب الاقتصادية غير المسبوقة ، وبرغم كل ذلك استمرت عجلة الاقتصاد بالحركة وحققت الارقام المذكورة سابقا.

وفي بداية كلمته بمراسم افتتاح المشاريع ، بارك روحاني قرب حلول عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية للشعب الايراني المضحي وعوائل الشهداء ، مشيرا الى الصبر والصمود الذي أبداه الشعب الايراني خلال 42 عاما وخاصة خلال السنوات الثلاث الاخيرة كان منقطع النظير على مر التاريخ حيث واجه بصلابة الحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد .

وفي بداية كلمته بمراسم افتتاح المشاريع ، بارك روحاني قرب حلول عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية للشعب الايراني المضحي وعوائل الشهداء ، مشيرا الى الصبر والصمود الذي أبداه الشعب الايراني خلال 42 عاما وخاصة خلال السنوات الثلاث الاخيرة كان منقطع النظير على مر التاريخ حيث واجه بصلابة الحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وتطرق روحاني الى جانب من المشاريع التي افتتحها صباح اليوم ومن بينها شبكة المبازل التي انشئت في محافظة كلستان شمال البلاد ، مشيرا الى أن هذه الشبكة ستجنب اهالي المحافظة الكثير من الخسائر التي كانوا يتحملونها في الاعوام الماضية ، مضيفا ان عائدات المزارعين ستتضاعف عشر مرات بعد انشاء شبكة المبازل وتصريف المياه الزائدة عن الحاجة.

واوضح روحاني ان مشاريع مستجمعات المياه التي تم افتتاحها غرب وشمال غرب البلاد ستساعد على تحويل الزراعة الديمية الى الزراعة المعتمدة على الري وهذا ما سيرفع من قيمة الاراضي ويقلل من القيود المفروضة على المزارع في تنوع المحاصيل التي يزرعها.

كما اشار روحاني الى اتخاذ خطوات مهمة في تنمية مشاريع حقول المواشي والدواجن والاسماك اضافة الى زراعة الاخشاب التي لاتقل عوائدها عن عوائد زراعة الرز فضلا عن مساهمتها في تلطيف الهواء وجمال الطبيعة.
رقم : 912886
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