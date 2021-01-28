الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف هشام عرفة (19 عاما)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين أحمد، وشادي وعوض عساكرة في منطقة العساكرة شرق بيت لحم، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها دون أن تعتقل أحدا من القاطنين.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة عزون شرق قلقيلية، وفتشت عددا من المنازل، واعتقلت الشاب يحيى وائل شبيطة (26 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.



واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدة حزما شمال شرق القدس وهم: محمد حسين الخطيب، وعلي ياسر الخطيب، ووليد سالم الخطيب، ومحمد حمزة مبارك.



كما قامت قوات الاحتلال باعتقال عضو إقليم حركة "فتح" شمال الخليل ياسر زماعرة، بعد أن داهمت منزله في حلحول وعبثت بمحتوياته.



وفي جنين، اعتقلت الأسير المحرر عمر كامل عزات الجعبري، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة اليامون، واقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت الشاب محمد عمر زكارنة من منزل ذويه.