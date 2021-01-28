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الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 14:18

أبرز التطورات على الساحة العراقية 28-1-2021

أبرز التطورات على الساحة العراقية 28-1-2021
وتهدف العملية بحسب خلية الاعلام الامني الى حرمان عناصر داعش الإرهابية من إيجاد اي موطئ قدم في هذه المنطقة او المناطق القريبة الاخرى.

واضافت خلية الإعلام الأمني بأن القوات العراقية بدأت عملية أمنية “استباقية مباغتة” فجر اليوم في المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك “لمنع إرهابيي تنظيم داعش من إيجاد أي موطئ قدم في هذه المنطقة أو المناطق القريبة الأخرى”.

وأفادت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في كركوك في بيان بأن مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين داخل مدينة كركوك يعملون ضمن الخلايا النائمة لتنظيم داعش في المحافظة.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق أن مجموعات شعبة الاستخبارات العسكرية في اللواء 45 بالمقر المتقدم ل‍قيادة عمليات كركوك تمكنت من تدمير 3 أوكار بينها وكراً لما يسمى بـ «والي كركوك» التابع لتنظيم «داعش» الإرهابي في وادي الشاي «أحد وديان العراق ويقع في جنوب محافظة (كركوك) شمال العراق».

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي داعش في العديد من المناطق العراقية.

وبدورها أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي أن قواتها دمرت مقر قيادة تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء الأنبار غربي البلاد وأحبطت "مخططًا إرهابيًا كبيرا".

وبحسب بيان للحشد الشعبي فقد "كشفت قيادة عمليات قاطع الأنبار للحشد الشعبي، اليوم، عن تدمير مقر قيادة داعش الجديد في صحراء الأنبار وأحبطت مخططًا إرهابيا كبيرا".

وقال قائد العمليات قاسم مصلح، إن "نتائج العملية الأمنية التي انطلقت وفق معلومات استخبارية دقيقة باتجاه عدد من الأهداف غرب محافظة الأنبار بالتنسيق مع العمليات المشتركة وطيران الجيش العراقي، حققت نتائج كبيرة منها تدمير مقر قيادة داعش الجديد في صحراء الأنبار الغربية في منطقة وادي الملصي ذات الجغرافية الصعبة، وتدمير (7) مضافات حديثة البناء".

وأشار مصلح إلى أن العملية "شهدت الاستيلاء على عجلة نوع "بيك أب" وإلقاء القبض على شخصين وعلى هواتف العناصر الإرهابية وكمبيوتر محمول وسلاح كاتم للصوت وعدد من الأسلحة الخفيفة وأعتدتها وهاون عيار 81 وباج لإحدى الوكالات الإخبارية يستخدم للمرور من خلال السيطرات الأمنية بسهولة داخل إحدى المضافات الرئيسة".

وكانت القوات العراقية قد تمكنت، يوم الثلاثاء الماضي، من العثور على كميات من الأسلحة من مخلفات تنظيم "داعش"، بالإضافة لتدمير أربع مضافات للتنظيم الإرهابي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "نفذت فرقة المشاة الخامسة عشرة واجباً في جبال شيخ ابراهيم والقرى المجاورة لها نتج عنه العثور على أنفاق عدد 2، زعانف رمانه، RBG7عدد 7، وخلال واجب للبحث والتفتيش ضمن قواطع المسؤولية في قرية (تل الشور، وسلسلة جبال العياضية) نتج عن الواجب العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع عدد3 إضافة إلى صاروخ من مخلفات إرهابيي "داعش" تم تفجيرها من قبل الهندسة العسكرية".
رقم : 912900
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