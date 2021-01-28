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الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 14:35

وسط حماية مشددة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وسط حماية مشددة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
وأفادت مصادر، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وجاءت هذه الاقتحامات ضمن الجولات اليومية التي تنطلق من باب المغاربة حتى باب السلسلة مرورا بمنطقة باب الرحمة، ويجري خلالها تأدية طقوس تلمودية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.

وتأتي اقتحامات المستوطنين رغم استمرار الإغلاق الشامل والأمطار الغزيرة الذي تشهدها المدينة المقدسة، والتشديدات على المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى.

وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، لإفشال مخططات المستوطنين.
مصدر : وكالات
رقم : 912906
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