لبنان.. وعودة الهدوء إلى طرابلس

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المتظاهرين انسحبوا فجرا من شوارع المدينة، ولفتت الوسائل إلى أنه أعيد فتح طرقات ساحة النور ومحيط سرايا طرابلس، في حين لا يزال أتوستراد البداوي مقطوعا بالاتجاهين بالشاحنات والإطارات المطاطية.



ولفت مصدر آخر إلى أن "مدينة طرابلس شهدت ليلا دمويا إثر المواجهات، تخللها سقوط مئات الإصابات في صفوف قوات الأمن اللبنانية والمحتجين".



وتوفي شاب لبناني اليوم الخميس في مدينة طرابلس شمال لبنان، متاثرا بإصابته خلال المواجهات التي وقعت ليلا بين محتجين مناهضين للحكومة والقوى الأمنية.



وقالت مصادر رسمية إن الشاب توفي في مستشفى النيني في طرابلس متاثرا بإصابته خلال المواجهات ليل الأربعاء/ الخميس، وسيصلى على جثمانه عقب صلاة الظهر في مدافن منطقة باب التبانة.



وكان الصليب الأحمر اللبناني أعلن عن نقل 35 مصابا إلى المستشفيات، ومعالجة 67 آخر في الميدان خلال مواجهات مساء أمس في طرابلس.



وأعاد الجيش اللبناني صباح اليوم الهدوء إلى طرابلس، بعد ليل طويل من المواجهات مع المحتجين حيث استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين واستقدمت تعزيزات من الجيش.



واندلعت مواجهات مساء الأربعاء في محيط سراي طرابلس، حيث استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين واستقدمت تعزيزات من الجيش اللبناني.



وحذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في وقت سابق من أنها ستتعامل مع "المهاجمين بكل شدة وحزم مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقا للقانون".



ونشرت المديرية العامة لقوى الامن في لبنان صورًا لقنبلة يدوية حربية نوع RGD-5 غير منفجرة. وكشفت ان”قنبلتَين من النوع نفسه انفجرتا بعد القائهما على عناصر قوى الأمن المولجين بمهام حفظ الأمن والنظام بالاضافة الى أضرار في الآليات العسكرية وسيارات خاصة عائدة للعناصر في محيط السراي في طرابلس”.



وقد أصيب امس الاربعاء 3 عناصر من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللبنانية جراء القاء قنبلة يدوية باتجاه مركزهم عند مدخل سراي طرابلس .



وعززت القوة الضاربة التابعة لفرع المعلومات تواجدها في طرابلس بآليات عسكرية وصلت من بيروت.



وشهد محيط سراي طرابلس اطلاق نار كثيف بعدما حاول عدد من المحتجين اضرام النار عند مدخل قصر العدل في طرابلس وعلى مسافة امتار من مكتب خاص بفرع المعلومات.



كما حاول المتظاهرون إقتحام مصرف لبنان في طرابلس، وقام الجيش بقطع الطريق أمام محطة مكية وفرق الحشود .



وعند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي ألقيت قنبلة صوتية باتجاه دورية تابعة للجيش اللبناني .