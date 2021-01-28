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الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 14:53

وزير الخارجية الجزائري يكشف دلالات لقائه بمسؤول ليبي

وزير الخارجية الجزائري يكشف دلالات لقائه بمسؤول ليبي
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية صبري بوقادوم في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حضرت هذا اللقاء.

وكان الوزير الجزائري قد التقى في وقت سابق خلال زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس وصفت بأنها غير محددة، فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأفاد بيان ليبي أمس بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، استقبل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم رفقة السفير الجزائري عبد القادر حجازي وعدد من المسؤولين الجزائريين.

وذكر ان اللقاء بين الجانبين تناول "العلاقات الثنائية، وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة. كما تم التطرق لمستجدات الأوضاع في ليبيا".

ونقل البيان عن وزير الخارحية الجزائري تأكيده "دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وأبدى استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق ولعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية".
مصدر : وكالات
رقم : 912912
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