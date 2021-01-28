الصين: استقلال تايوان يعني الحرب

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، على أن بكين تعتبر تايوان جزءا لا يتجرأ من أراضيها، قائلا إن الأنشطة العسكرية الأخيرة التي مارسها الجيش الصيني في مضيق تايوان تمثل "إجراءات لازمة للتعامل مع الوضع الأمني الحالي هناك وحماية سيادة الدولة وأمنها القومي".



وتابع: "هذا هو رد ملموس على التدخل الخارجي والاستفزازات المدبرة من قبل قوات ما يسمى استقلال تايوان".



وقال المتحدث إن "حفنة من الناس" فقط في تايوان يسعون إلى استقلال الجزيرة، وحذر من أن "من يلعب بالنار سيحرق نفسه"، مضيفا: "استقلال تايوان يعني الحرب".



بدوره، ذكر المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة (مجلس الوزراء) الصيني، تشو فنغ ليان، ردا على سؤال عن خطر اندلاع نزاع عسكري في المنطقة، أن ذلك "يعتمد على مدى الأعمال الاستفزازية" من قبل سلطات تايوان، مؤكدا أن بكين "لن تلتزم بالتخلي عن استخدام القوة وتحتفظ بخيار اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة".



وأعلنت تايوان أكثر من مرة في الأيام الأخيرة عن خرق أجوائها من قبل طائرات حربية صينية، بالتزامن مع وصول مجموعة هجومية أمريكية بقيادة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" إلى بحر الصين الجنوبي.