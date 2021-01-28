حكومة كردستان العراق تنتظر إتفاقاً مع بغداد

وقال حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية اليوم، ان "حكومة كردستان تسعى لتحسين الواقع المعيشي للتدريسيين والمعلمين والموظفين كافة، ولكن نواجه ازمة اقتصادية كبيرة بسبب قطع ميزانية كردستان ومستحقاته المالية من قبل الحكومة الاتحادية، وتفشي فيروس كورونا".



واردف قائلا ان "حكومة كردستان ارسلت وفدا رفيعا الى بغداد برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء من اجل التوصل الى اتفاق على حصة المنطقة في مشروع قانون موازنة العام 2021"، مؤكدا انه "مما لا شك فيه اذا تم التوصل الى اتفاق بين الجانبين فإن الوضع المالي سيكون افضل في كردستان".



واشار الوزير الى ان "حكومة كردستان اعتمدت وبشكل كلي على الإيرادات الداخلية في سبيل توفير الرواتب"، مشيرا الى ان "توجه حكومة كردستان ينصب على صرف الرواتب الشهرية كل 30 يوما"