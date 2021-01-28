الصحة الايرانية: تسجيل 6527 اصابة و 85 حالة وفاة جدیدة بكورونا

وقالت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الخميس، انه تم تسجیل 6527 اصابة جديدة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین الی ملیون و 398 الفا و 841 شخصا؛ من بينهم 4018 شخصا في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.



واضافت: ان عدد المتعافین من المرض بلغ ملیونا و 189 الفا و 975 شخصا لغایة الان، فيما توفي 85 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع اجمالي عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 736 شخصا.



واوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، انه تم لحد الان اجراء 9 ملايين و 125 الفا و 76 اختبارا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد وقالت ان 18 مدينة هي الان في الحالة البرتقالية و 154 في الحالة الصفراء و 276 في الحالة الزرقاء.