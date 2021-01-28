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الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 16:54

غدا...كيف ستكون حالة الطقس المتوقعة في لبنان؟

غدا...كيف ستكون حالة الطقس المتوقعة في لبنان؟
وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي يحمل معه أمطارا غزيرة وثلوجا ورياح شديدة أحيانا، ويستمر حتى نهاية الاسبوع.

– الطقس المتوقع في لبنان
الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تهطل الامطار وتشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات البرد أحيانا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع منتصف الليل.

الجمعة: غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل الامطار وتشتد غزارتها في فترة قبل الظهر، مع احتمال تشكل سيول مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وتساقط حبات البرد أحيانا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وحتى حدود الـ900 متر في بعض المناطق الشمالية والداخلية.
السبت: غائم جزئيا الى غائم، مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة، كما تهطل الامطار والثلوج بشكل متفرق أحيانا على ارتفاع 1300 متر وما فوق مع انفراجات واسعة نهارا. ومن المتوقع أن تشتد الرياح ليلا لتقارب الـ 85 كم/س خصوصا شمال البلاد وتعود الأمطار لتهطل بغزارة خصوصا فجر يوم الأحد مع تساقط الثلوج لتلامس الـ 1200 متر وما دون في المناطق الداخلية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خلال فترة قبل الظهر، خصوصا في المناطق الشمالية والداخلية مع تساقط للثلوج على ارتفاع 1200متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر، ويتحول الى قليل الغيوم.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 6 الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 8 درجات، في الداخل من 2 الى 8 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية ناشطة اجمالا تصل الى حدود 65 كم/س إجمالا وتتجاوز الـ75 كم/س شمال البلاد.

– الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
مصدر : وكالات
رقم : 912937
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