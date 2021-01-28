زوجة حاكم الشارقة تنتقد التعاون الإماراتي الإسرائيلي

وفي تغريدة جريئة عبر حسابها على موقع “تويتر” قالت الشيخة جواهر تعليقاً على الاجتماع: “مناهجهم.. توصي بقتل العربي واغتصاب العربي”.



وأثارت التغريدة موجة ردود واسعة، لا سيما في ظل الخوف الذي تزرعه السلطات في قلوب المواطنين الإماراتيين في حال التعبير عن رفضهم لكافة أشكال التطبيع.



يذكر أن الشيخة جواهر القاسمي، قامت فور إعلان التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بإعادة نشر خبر من “سي إن إن” بعنوان “تركي الفيصل: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس هو ثمن تطبيع السعودية مع إسرائيل”، وهو ما يشير إلى رفض حكام الشارقة لجهود التطبيع التي تقودها أبوظبي وتفرضها على بقية حكام الإمارات ومؤسسات الدولة.



وكانت الإمارات مع البحرين وقعتا في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، في احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط رفض كبير من قبل فلسطين والعديد من الدول ولاحزاب الاسلامية والعربية الحرة.



وتوج هذا الاتفاق سلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين تل أبيب وأبوظبي، لتكون بذلك أول عاصمة خليجية تقدم على التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي وثالث دولة عربية بعد مصر (1979) والأردن (1994).