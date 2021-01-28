ولي العهد البحريني يواصل سياسات التنكيل.. اعتقال شابين بحرانيين

واعتقلت السلطات البحرينية كلا من الشاب كرار محمد ابن العاصمة المنامة، وعلي حسين من البلاد القديم.



وجاء اعتقال الشابين بعد مثولهما في مركز شرطة مدينة الزهراء الجنوبي الواقع بدوار ١٧.



ويندرج هذا الاعتقال ضمن سياسات الاضطهاد الممنهج والتنكيل بالبحرانيين التي تصاعدت وتيرتها منذ تولي ولي العهد سلمان الخليفة لرئاسة الوزراء خلفا لعم أبيه خليفة الذي توفي العام الماضي.



وياتي الاعتقال أيضا في ظل تصاعد ممارسات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين وكانت آخر حلقة في هذا المسلسل، هي تغييب الشيخ زهير عاشور لمدة ستة أشهر وسط مخاوف من مخطط حكومي لتصفيته داخل السجن