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الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 18:57

الخارجية الأمريكية: "قسد" ستبقى شريكا قويا لنا!

الخارجية الأمريكية: "قسد" ستبقى شريكا قويا لنا!
وبرر المتحدث في تصريحات خاصة لشبكة "رووداو" هذه الخطوة الاميركية بالقول: أن "قسد" لن تتمكن وحدها من حماية عشرات الآلاف من سجناء "داعش" وعوائلهم الذين ما يزالون تحت سيطرتهم، زاعما أن "واشنطن تدعم الحرب ضد الفساد ومحاولات الإصلاح في العراق" حسب تعبيره.

وادعى بأن "قوات سوريا الديمقراطية كانت لها حصة الأسد في الحرب ضد الإرهاب، وسيبقون شركاء أقوياء لنا" على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، تظاهر العشرات من الطلاب أمام أحد مقرات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في مدينة الدرباسية شمالي محافظة الحسكة السورية، رفضاُ منهم لاعتقال المعلمين الذين يقومون بتدريسهم مناهج وزارة التربية السورية.

وقالت المصادر بأن المتظاهرين تجمعوا أمام مقر ما يسمى "أسايش الدرباسية" بالقرب من مبنى مديرية الناحية سابقاً، مطالبين بالإفراج الفوري عن مجموعة من معلميهم الذين اعتقلتهم عناصر التنظيم من منازلهم.
رقم : 912947
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