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الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 19:15

ظريف يلتقي رئيسة جورجيا..وهذا ما دار بينهما

ظريف يلتقي رئيسة جورجيا..وهذا ما دار بينهما
والتقى ظريف اليوم الخميس رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيليفي في العاصمة تبليسي المحطة الرابعة من جولته الإقليمية .

وهنا ظريف في اللقاء نجاح الانتخابات البرلمانية في جورجيا ، وضمن أشارته إلى العلاقات التاريخية بين البلدين وكذلك تجديد الدعوة لرئيسة جورجيا لزيارة إيران ، تباحث معها حول اخر تطورات العلاقات الثنائية و الوضع في المنطقة .

وفيما يتعلق بالقضايا الثنائية، أعرب ظريف عن أمله في توسيع التعاون في مختلف المجالات التي تهم البلدين ، وخاصة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي ، وأشار إلى بعض المشاكل التي تواجه الإيرانيين المقيمين في جورجيا وسائقي الشاحنات ، وطلب مساعدة الحكومة الجورجية لحل هذه المشاكل.

واستعرض ظريف وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية القاضية بالاستثمار في المنطقة بعد الاشتباكات الأخيرة في منطقة ناغورني قره باغ لتوسيع التعاون، على اساس مصالح جميع الأطراف ،وأطلع رئيسة جورجيا على سير تبادل الآراء في هذا المجال مع دول المنطقة.

بدورها اشارت رئيسة جورجيا الى العلاقات التاريخية بين البلدين والقضايا المتعلقة بمحاور الاتصالات بين الخليج الفارسي والبحر الاسود مؤكدا أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستثمارات المشتركة ، وكذلك التعاون في مكافحة جائحة كورونا .

كما تطرقت الرئيسة الجورجية الى وجهات نظر بلاده بشان قضايا المنطقة .
مصدر : وكالات
رقم : 912950
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