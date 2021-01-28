سيئول: على كوريا الشمالية واميركا التوصل الى اتفاق مبدئي

وقال تشونغ سي-كيون رئيس وزراء كوريا الجنوبية في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ توليه المنصب قبل عام، إن هناك حاجة إلى تفكير "خلاق" وحوافز متبادلة لاستمرار المفاوضات والحيلولة دون انهيارها مرة أخرى.



وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال أول قمة جمعتهما عام 2018 ببناء علاقات جديدة والعمل من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن قمتهما الثانية والمحادثات التي تلتها كان مصيرها الانهيار.



وكانت كوريا الشمالية قد عرضت تفكيك مجمعها النووي الرئيسي مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة عنها، لكن واشنطن قالت إنه يجب على بيونغ يانغ أيضا تسليم أسلحتها النووية.



وقال تشونغ "يمكننا أن نبدأ بتجميد جميع الأنشطة النووية وتقليص بعض برامجها، سيكون من الأفضل إذا تمكنا من التخلص منها كليا وبشكل نهائي، إلا أن ذلك ليس سهلا وسنحتاج إلى بديل".



ولم تعلن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن عن سياستها حيال كوريا الشمالية.



وكان بايدن قال في مناظرة رئاسية في أكتوبر إنه لن يجتمع بكيم إلا إذا وافق على "تقليص" القدرات النووية لبلاده.