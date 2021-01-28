بلاسخارت: الأمم المتحدة لن تحل محل مفوضية الانتخابات العراقية

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضية الانتخابات، إن "مفوضية الانتخابات تواجه العديد من التحديات، لكنها استطاعت تخطيها".



واوضحت أن "الامم المتحدة لن تحل محل المفوضية وتدعم الانتخابات فنياً حتى الان"، مشيرة الى ان "دورنا في الانتخابات هو الاشراف والمراقبة والمعاينة".



يذكر أنّ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كان أكد مؤخراً أنّه "سبق أن حددنا تاريخ 6 حزيران/ يونيو المقبل، موعداً للإنتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الانتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية".



الكاظمي أوضح أنه "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضيّة الانتخابات، وهي مفوضية جديدة تضمّ قضاةً أكفاء بحاجة إلى كل أشكال الدعم والمساندة".