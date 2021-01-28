تحرير 5 من أسرى الجيش واللجان بعملية تبادل في جبهة مارب

وقال المرتضى في تغريدة لهُ على تويتر "تم ‏بعون الله وتوفيقه تحرير (خمسة) من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وسيط محلي في جبهة مارب".



يشار إلى أن مصدر مطلع على مفاوضات الأسرى بالعاصمة الأردنية عمَّان كشف أمس الأربعاء أن الطرف الوطني أبدى استعداده للدخول في صفقة شاملة تضم كل الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف، مشيرا إلى أن خلافات أطراف المرتزقة تحول دون ذلك.



وذكر أن من النقاط العالقة تنكر السعودية وأطراف المرتزقة لقوائم الأسرى المرفوعة سابقا من الجانب الوطني لمن تم أسرهم في جبهات الحدود برغم أنهم أسروا وهم يقاتلون مع النظام السعودي.