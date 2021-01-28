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الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 21:15

اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم

اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم
وأوضحت المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في صنعاء، أن عدد ضحايا العدوان من الأطفال والنساء منذ بداية العدوان وحتى نهاية يناير 2021 بلغ 6190 قتيلا و6898 جريحا، فيما بلغ معدل وفيات المواليد 27 مولود من كل 1000 ولادة.

وأشارت المنظمة إلى أن نسبة التشوهات الخلقية ارتفعت خلال سنوات العدوان 8% جراء استخدام الأسلحة المحرمة دوليا.. فيما قفزت معدلات سوء التغذية خلال الفترة عينها إلى 200%، و بلغ سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة 2.6 مليون من أصل 5.5 مليون أي ما نسبته 47% وذلك نتيجة العدوان والحصار.

ولفتت إلى أن حوالي 30 ألف مولود توفي خلال العام 2019 فقط من أصل 1,122,781 ولادة أي 3 مواليد يموتون كل ساعة جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر.

وبينت أن إغلاق مطار صنعاء الدولي أدى إلى عزل اليمنيين وتقييد حرية الملايين وتعطيل الملاحة أمام الإمدادات الحيوية والتجارية، كما فاقم الوضع الإنساني وأدى إلى وفاة 80 ألف مريض كانوا بحاجة للسفر للعلاج.

وقالت إن أكثر من 450 ألف مريض بحاجة ماسة للسفر للعلاج خارج الوطن بينهم أكثر من 12 ألف مريض بالفشل الكلوي بحاجة لزراعة كلى بصورة عاجلة، كما ان أكثر من 65 ألف مريض بالأورام السرطانية منهم عدد كبير من الأطفال والنساء مهددون بالموت نتيجة استمرار إغلاق مطار صنعاء.

وأكدت أن إجمالي المنشآت التعليمية المتضررة في اليمن بلغ 3652 مدرسة بين تدمير كلي وجزئي ومغلقة بفعل غارات تحالف العدوان.

وفي سياق متصل أفاد بيان صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لليمن بأن تصعيد الأعمال القتالية في محافظة الحديدة يتسبب في تعرض آلاف المدنيين للخطر، كما حذرت الأمم المتحدة من استمرار تزايد انتشار المجاعة في البلاد.

وأوضح بيان المكتب الأممي أنه تم الإبلاغ عن ما يبلغ 8 من الضحايا المدنيين في الحديدة منذ 20 يناير/كانون الثاني الجاري، إلى جانب تضرر منازل ومزارع، ونزوح أكثر من مئة عائلة.

ودعا منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة أووك لوتسما إلى الوقف الفوري للهجمات العشوائية على المناطق السكنية، معتبرا أنها انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف لوتسما أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 80% من السكان إلى المساعدة الإنسانية والحماية.

كما حذر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استمرار تزايد خطر المجاعة في اليمن، مشيرا إلى أن نحو 50 ألف يمني يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين آخرين على بعد خطوة واحدة فقط من مواجهة الظروف نفسها.

وأضاف دوجاريك أنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 150% عن المتوسط قبل النزاع، وانخفاض قيمة الريال اليمني، أصبح خطر الجوع بالنسبة للملايين حقيقة واقعة.

وأكد أنه يجب فعل كل ما في وسعنا لمنع انتشار المجاعة الآن، مطالبا بالمزيد من التمويل الإنساني، ودعم أكبر للاقتصاد من خلال ضخ النقد الأجنبي، ووضع حد للعنف.

وكشف أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لم تتلق سوى 56% من الأموال التي تحتاجها حتى الآن.
رقم : 912983
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