ضربة قاصمة لتحالف العدوان في اليمن.. انشقاق كتيبة بكامل عتادها

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” رحب محافظ الحديدة المعين من صنعاء، بالعائدين من أبناء تهامة من ضباط وأفراد الكتيبة، وكان في استقبالهم مديرا استخبارات المنطقة العسكرية الخامسة العميد رياض بلذي واستخبارات القوات البحرية أبو بدر وقائد لواء المندب بالساحل الغربي العميد فارس عريك وعدد من قيادات لواء الدفاع الساحلي.



وأكد قحيم إلى أن “قيادة المحافظة ستعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تأمين عودة المغرر بهم إلى مناطقهم وأهاليهم معززين مكرمين”.



وقال مدير استخبارات المنطقة العسكرية الخامسة بالساحل الغربي العميد رياض بلذي إن “المحتلين والعملاء باتت أيامهم معدودة وسيجبرون على الرحيل تحت ضربات” قوات صنعاء.



واعتبر أن ارتفاع أعداد المنشقين عن التحالف في الآونة الأخيرة يأتي تجسيدا لصدق صنعاء “في التعامل الأخلاقي وتأمين العائدين في الوصول إلى مناطقهم بكل يسر وسهولة”.



وكشف قائد كتيبة اللواء السادس أن جبهات مختلفة بالساحل الغربي تشهد معارك يومية ضارية بين فصائل القوات الموالية للتحالف، وتصل إلى حد القص الكثيف من قبل الطيران أثناء تدخله لانقاذ القوات الموالية للتحالف على الأرض.