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الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 23:02

فؤاد حسين وبلينكن يبحثان الحوار الاستراتيجي بين البلدين

فؤاد حسين وبلينكن يبحثان الحوار الاستراتيجي بين البلدين


وقالت الخارجية الأمريكية، ان "بلينكن وحسين أكدا على المبادئ التي تم الاتفاق عليها فيما يخص الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وأضاف ان "بيلنكن وحسين يؤكدان على المبادئ المتفق عليها في الحوار الاستراتيجي".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين أعلن في 23 من الشهر الحالي، إن العراق سيطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي" مبينا أن البلاد "ستطلب من الإدارة الامريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم".

يشار إلى أن الجلسة الأولى من المفاوضات بين بغداد وواشنطن في إطار الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي كانت قد عقدت في الـ 10 من يونيو/ حزيران العام الماضي للتوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات بين البلدين.

وكانت الجلستان الأولى والثانية تحضيريتان ضمن دائرة متلفزة مغلقة، مثل الفريق العراقي فيهما خمسة مفاوضين، هم عبد الكريم هاشم، حارث حسن، لقمان الفيلي، فريد ياسين، حامد خلف، وجميعهم شخصيات دون درجة وزير.

أما الفريق الأمريكي فتكون من خمس شخصيات، وهم السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، وديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وجوي هود النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، وديفيد كوبلي نائب مساعد وزير شؤون العراق في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة.
مصدر : وكالات
رقم : 913000
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