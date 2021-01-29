اوكرانيا توجه تهمة الخيانة للرئيس الاسبق يانوكوفيتش

وأشار المكتب إلى أن التهمة وجهت بسبب توقيع يانوكوفيتش على اتفاقية حول تمديد مرابطة الأسطول الروسي في القرم عام 2010.



وكانت الاتفاقية التي أطلق عليها اتفاقية خاركوف، تنص على تمديد مرابطة أسطول البحر الأسود الروسي في القرم 25 عاما مقابل تخفيض سعر الغاز الروسي لأوكرانيا 30%.



واعتبرت السلطات الأوكرانية أن الاتفاقية ألحقت ضررا بالسيادة الأوكرانية ووحدة أراضي البلاد، وأمن الدولة وأمن اقتصادها، حيث أدى عقد الاتفاقية إلى زيادة عدد القوات الروسية على أراضي أوكرانيا بدلا من تقليصه والتحضير لانسحابها , حسب ما نقلت وكالة روسيا اليوم.



يذكر أن يانوكوفيتش تمت الإطاحة به عام 2014 حيث أدين في أوكرانيا غيابيا بتهمة الخيانة العظمى، إضافة إلى شن حرب عدوانية والمساعدة في التخطيط لها والتحضير لها في قضية متعلقة بالنزاع المسلح شرق أوكرانيا.



وصدر بحقه حكم بالسجن 13 سنة فيما أنكر يانوكوفيتش التهم الموجهة إليه، معتبرا الحكم غير شرعي.