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الجمعة 29 كانون الثاني 2021 ساعة 09:52

كيان الإحتلال والسودان ينهيان اتفاق تطبيعهما خلال 3 أشهر

كيان الإحتلال والسودان ينهيان اتفاق تطبيعهما خلال 3 أشهر
وفي هذا السياق، قال وزير استخبارات الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الأربعاء إن "مسودة الاتفاق مع السودان تحرز تقدما، ومن المنتظر إجراء مراسم توقيع بين الجانبين في واشنطن خلال الشهور الثلاثة المقبلة"، مشيرا إلى أنه التقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان وتحدث معه عن قضايا الأمن والاستخبارات".

وبحسب موقع "إسرائيل نيوز 24"، قال كوهين إن "اسرائيل" والسودان "ستضعان اللمسات الأخيرة للاتفاق خلال مراسم في واشنطن في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة".

وردًا على سؤال حول إمكانية افتتاح سفارة للكيان في الخرطوم قريبا، أجاب كوهين: "نحن نتحدث عن بضعة أشهر أخرى، لا يوجد موعد محدد حتى الآن"، وتابع: "البرهان قال بوضوح إن الاتفاق مع "إسرائيل" يصب في مصلحتهم وإنه ينوي دفعه إلى الأمام".

وفي حديث لصحيفة "إسرائيل هيوم"، لفت كوهين الى أن "فتح الطرفين سفارتين، سيكون على الأرجح بعد حفل التوقيع على الاتفاق في واشنطن"، لافتا إلى أن الجانبين "سيعقدان اتفاقات تعاون اقتصادية وزراعية، وسيسمح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق بحرية في سماء السودان".

وإلى جانب البرهان، التقى كوهين وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، وأعرب الجانب الإسرائيلي عن تفاجئه بـ"الرغبة السودانية في المضي قدما والروح الإيجابية تجاه الإسرائيليين" حسب تعبیره.

وكان كوهين قد زار الخرطوم يوم الإثنين الماضي، على رأس وفد صهيوني في زيارة هي الأولى لوزير صهيوني إلى السودان.
مصدر : وكالات
رقم : 913030
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