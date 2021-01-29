تركيا تنتهي من إنشاء ‘‘الدرع الفولاذية‘‘

ويمتد الخط ريف حلب الغربي، مروراً بجنوب إدلب وريف حماة الغربي، وحتى جبل الأكراد شمال شرقي مدينة اللاذقية في شمال غربي سوريا.



وقال مسؤول وحدة الرصد والمتابعة في الفصائل العسكرية لصحيفة “الشرق الأوسط”، الخميس، إن القوات التركية أنهت تشكيل “الخط الدفاعي”، أو ما يعرف عسكرياً بـ”الدرع الفولاذية”، على طول خط التماس بين فصائل المعارضة وقوات الجيش السوري.



وأضاف المسؤول العسكري أن تركيا نشرت نحو ستة آلاف جندي تركي، وحوالي 7500 آلية عسكرية، بينها مدفعية ثقيلة وراجمات صواريخ ورادارات وعربات تنصت، إضافة إلى أكثر من 200 دبابة ومدرعة وناقلة جند، وتوزعت في أكثر من 70 نقطة وموقعاً عسكرياً استراتيجياً.



وتحدث مسؤول وحدة الرصد والمتابعة عن إنشاء 20 نقطة وموقعاً عسكرياً تركياً في جبل الزاوية وحده، إضافة إلى الكثير غيرها في جنوب إدلب.