ظريف: لا يمكن شراء الأمن بالمال أوتكديس السلاح

وقال ظريف في تغريدة عبر موقع تويتر، وجهها لدول المنطقة، ان الفرصة متاحة لاعادة التأمل في قضية الأمن الإقليمي. وشدد على انه لا يمكن شراء الامن بالمال ولا عبر تكديس السلاح. مشيرا الى ان ايران أكدت استعدادها لتفعيل التعاون بين جميع دول المنطقة.