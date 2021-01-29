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الجمعة 29 كانون الثاني 2021 ساعة 11:02

استعدادات لاختيار رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا

استعدادات لاختيار رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا
وأكد بوخيرالله على أن الآن أعضاء الملتقى السياسي الليبي 75 شخصية ليبية يتوجهون الآن إلى تونس، مؤكدا على أن لا اعلم إذ سيكون التصويت على انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة في تونس أو جنيف, حسب ما نقلت وكالة سبوتينك.

وأضاف أن البعثة الأممية حتى الآن لم تعلن رسميا عن موعد عقد الجلسة الرسمية للتصويت على انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة ونحن ننتظر أعلناها رسميا، مضيفا بأن الشخصيات الليبية من إقليم برقة الذين تقدموا بملفاتهم للترشح رسميا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي هم 5 شخصيات من إقليم برقة، وربما سيكون هناك زيادة لان الوقت ما زال مفتوح للترشح.

وأوضح المترشح لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد أن أسماء المترشحين عن إقليم برقة لشغل منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد (الدكتور على خيرالله دبلوماسي سابق وسفير ليبيا السابق لدى سويسرا ورئيس مجلس النواب الليبي الحالي المستشار عقيلة صالح، وكذلك محمد البرغثي سفير ليبيا لدى الأردن حاليا، ومصطفى دلاف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بالإضافة إلى شريف الوافي السياسي وعضو المؤتمر العام الوطني سابقا هذه هي الأسماء التي أعلنت رسميا تقدمها للترشح.

وحول كيفية عملية التصويت على انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة أكد بوخيرالله على أن عملية التصويت ستبدأ على مرحلتين، المرحلة الاولى هي أن يتحصل أي مترشح على 6 اصوات من إقليم برقة و8 اصوات من إقليم طرابلس و3 اصوات من إقليم فزان، إذ تحصل كل مترشح على عدد 17 صوت يستطيع أن يتقدم بقائمته إلى الملتقى السياسي الـ 75 شخصية وهي عبارة عن قوائم سيكون بها رئيس ونائبين ورئيس وزراء.
مصدر : وكالات
رقم : 913048
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