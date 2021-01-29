صحيفة عبرية تكشف عن خطة البناء الاستيطاني الجديدة في عهد بايدن

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن الخطة المنوي عرضها على الإدارة الأمريكية تنص على اشتراط أي بناء استيطاني كبير بموافقة أمريكية مسبقة وذلك على غرار المعمول به منذ حقبة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. في حين سيجري تقليص عمليات إقرار البناء الكبيرة التي تقوم بها الإدارة الأمريكية والاكتفاء بأربع عمليات مصادقة سنوية وذلك كما حصل في العام الأخير.



كما سيتم الامتناع قدر الإمكان عن البناء في مناطق خارج المخططات الهيكلية للمستوطنات والتركيز على بناء المباني بعدة طوابق بدلاً من الاتساع الأفقي، وذلك خشية استفزاز الإدارة الأمريكية الجديدة.



وتطرقت الصحيفة الى مشكلة أخرى قد تواجه حكومة الإحتلال وهي البناء الاستيطاني في القدس المحتلة حيث صرح رئيس وزراء الاحتلال لأكثر من مرة بأنه لا قيود على البناء في القدس المحتلة. بينما الواقع بدا مغايراً حيث يتم أخذ موافقة الإدارة الأمريكية قبل كل عملية بناء ويخشى من عراقيل كبيرة تسعى إدارة بايدن لوضعها أمام البناء الاستيطاني في القدس المحتلة.



إلا أن هكذا خطة قد لا تلاقي ترحيباً أمريكياً وتخشى محافل في حكومة الإحتلال من تعنت الادارة الأمريكية بخصوص البناء الاستيطاني ولكن هنالك من يرى بأن الإدارة الجديدة ستسعى الى عدم إيصال الأمور الى المواجهة العلنية مع الكيان.