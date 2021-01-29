الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 29 كانون الثاني 2021 ساعة 11:05

ظريف وأوغلو يعقدان جولة أولى من المحادثات في أنقرة

ظريف وأوغلو يعقدان جولة أولى من المحادثات في أنقرة
وكان ظريف قد وصل مساء أمس الخميس الى تركيا، في جولة بين عدد من دول القوقاز، قادته الى اذربيجان وارمينيا وروسيا وجورجيا.

ولدى وصوله أنقرة مساء أمس قال ظريف، ان مبادرة التعاون الاقليمي السداسي (ايران، تركيا، روسيا، أرمينيا، اذربيجان، جورجيا) مهمة كأحد سبل التعاون بين دول المنطقة، مضيفا انه سيناقش نتائج المحادثات حول هذه المبادرة مع المسؤولين الاتراك.

واضاف، أن علاقاتنا مع تركيا مهمة للغاية، ومن المهم التشاور والاتفاق مع تركيا بشأن القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية.

وبشأن الآلية السداسية لمنطقة قره باغ، قال وزير الخارجية: لقد طرح السيد أردوغان هذه المسألة في الماضي؛ لقد تحدثت إلى مسؤولين آخرين في المنطقة حول هذا الموضوع، وسأناقش نتيجة هذه المحادثات مع السلطات التركية.
مصدر : وكالات
رقم : 913050
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
29 كانون الثاني 2021
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
29 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار
الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار
28 كانون الثاني 2021
قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ
قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
28 كانون الثاني 2021
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
28 كانون الثاني 2021
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
المراسلة معصومة فروزان
28 كانون الثاني 2021
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
28 كانون الثاني 2021
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
28 كانون الثاني 2021
مدينة إيرانية بدون طلاق
مدينة إيرانية بدون طلاق
28 كانون الثاني 2021
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
28 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
27 كانون الثاني 2021
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
27 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج