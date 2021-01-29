السودان ترحب باقامة قمة الايقاد

وقال شريف عبدالله ان قمة الإقاد المقبلة سوف تخصص للحلول المستدامة لقضايا النزوح في السودان وجمهورية جنوب السودان.



من جهتها , أكدت الخارجية السودانية كذلك على الصلة بين هذه القمة وقضاياها وبين تنفيذ اتفاقيتي السلام في البلدين وبناء واستدامة السلام فيهما، ولدور الحلول المستدامة في توفير فرص العيش الكريم للنازحين واللاجئين , حسب ما افاد موقع سبوتنيك.



وخطاب الخارجية السودانية جاء في ختام فعاليات المشاورات الوطنية المخصصة للإعداد لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحلول المستدامة للاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة والعائدين، والتي سيتم اعتمادها في قمة الإيقاد. وعن الأهداف من القمة أكد السفير السوداني محمد شريف عبدالله أنها ستسهم أيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي التنموية للعام 2063، وفي تحقيق التنمية المتوازنة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز العلاقات بين السودان وجمهورية جنوب السودان والتعاون الإقليمي في مسائل الحلول المستدامة.