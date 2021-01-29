البيت الابيض يصف تصرف بايدن مع بوتين بالصريح

وأضافت بساكي، في موجز صحفي خلال تعليقها على الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين: كانت لدى الرئيس بايدن أهداف محددة وواضحة، أراد نقلها خلال هذه المحادثة. وهو دائما لا يتورع عما يريد قوله بصراحة فيما يتعلق بالرئيس بوتين، أو بخصوص مخاوفه بشأن تصرفات الحكومة الروسية. وبالتأكيد نقل هذا بوضوح خلال المحادثة , حسبما نقلت وكالة روسيا اليوم.



وجرت أول محادثة هاتفية الاسبوع الماضي، بين الرئيسين بوتين وبايدن. وخلالها أعرب الرئيسان الروسي والأمريكي، عن ارتياحهما من التوصل لاتفاق حول تمديد معاهدة ستارت 3