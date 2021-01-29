إصابة ثلاثة يمنيين بقصف سعودي على صعدة

وأفاد مصدر أمني بأن جيش العدو السعودي قصف بالمدفعية والصواريخ مناطق آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة وتضرر العديد من منازل ومزارع المواطنين.



ومنذ بداية 2021 م، استشهد وأصيب 28 مواطنا بنيران العدو السعودي ومرتزقته في أكثر من محافظة، حيث دشن العام بمجزرة بشعة ارتكبها مرتزقة العدوان في صالة أفراح بمديرية الحوك بالحديدة راح ضحيتها 3 شهداء و7 جرحى.



كما استشهد مواطنان في شدا ومنبه بصعدة وأصيب 12 آخرين في مديرية منبه وذلك بنيران حرس الحدود السعودي وفي قصف صاروخي ومدفعي سعودي.



إضافة إلى ذلك فقد أصيب 3 مواطنين بينهم امرأة في قصف للمرتزقة على منطقة العرسوم بمديرية التعزية بتعز ، وأصيب مواطن في قصف للمرتزقة على قرية الكشوبع بمديرية المراوعة بالحديدة.