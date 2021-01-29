تفاصيل حالة الطقس في العراق لليوم واليومين المقبلين

وقالت الهيئة في جداول توضيحية، أن "المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها غائماً جزئياً يتحول إلى غائم بعد الظهر مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً، ولا تغير بدرجات الحرارة".



وأضافت، أن "المنطقة الشمالية سيكون طقسها اليوم غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً"، مشيرة إلى أن "المنطقة الجنوبية سيكون طقسها غائماً جزئياً وأحياناً غائم، ولا تغير بدرجات الحرارة".



وأوضحت، أن "طقس يوم غد السبت، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والمنطقة الشمالية ستشهد تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً، مع انخفاض درجات الحرارة، وكذلك الحال في المنطقة الجنوبية الطقس سيكون غائماً جزئياً ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".