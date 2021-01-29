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الجمعة 29 كانون الثاني 2021 ساعة 14:27

مسؤول في عدن: اغلب قياداتنا عملاء ويتقاضون رواتبهم بالدولار

مسؤول في عدن: اغلب قياداتنا عملاء ويتقاضون رواتبهم بالدولار
وأوضح عبدالجليل الشعيبي ان قضية الوطن التي يتشدق بها المرتزقة ليست سوى منهج للرزق المستباح وقال: انا مواطن حر..وهل تريدني اقول للشعب الحقيقة كما نراها او نكذب عليهم مثلما تكذبون علينا ونصرف نظرتنا على الحق.

ومضى متحسرا على ما ال اليه الوضع في المناطق الخاضعة للاحتلال :” للأسف اغلب قادتنا في الحقيقة عملاء موزعون على شعارات فضفاضه في الفضاء بين الإصلاح والبناء والوحدة والانفصال ، ومنهمكون في تقاسم الامتيازات واستلام الفلوس وتوزيع الاموال للأهل والاصحاب والمناصرين حتى صارت قضية الوطن عندهم منجم للرزق المستباح”.

وأكد أن ابناء المحافظات الجنوبية على يقين بكذب تلك القيادات وارتزاقهم، مضيفاً ان الطفل اليمني جنوبي او شمالي يشعر بالخيبة حين يرى قاده من امثالكم بملابسهم الأنيقة وعمائمهم المضبوطة وبزاتهم المرقّطة وسراويلهم المحبكة، وهم لا يعرفون أن يحفظوا كرامة وطنهم وكرامة شعبهم.. داعيا تلك القيادات الى العودة الى رشدهم وتحكيم العقل قبل فوات الاوان.

يذكر ان مدينة عدن كانت قد خرجت عن سيطرة جماعة هادي لفترة لكنها عادت الى تلك الجماعة مرة اخرة بعد اتفاق الرياض الذي وقعته جماعة هادي مع المجلس الانتقالي الموالي للامارات.
مصدر : المسيرة
رقم : 913085
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