الأردن.. تسجيل 1058 اصابة جديدة بكورونا

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 311888 حالة شفاء بعد تسجيل 808 حالات إضافية، كما سُجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4269 حالة.