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الجمعة 29 كانون الثاني 2021 ساعة 14:38
الأردن.. تسجيل 1058 اصابة جديدة بكورونا
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 311888 حالة شفاء بعد تسجيل 808 حالات إضافية، كما سُجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4269 حالة.
مصدر :
وكالات
رقم :
913091
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