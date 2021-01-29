صاروخ الرياض.. السعودية باتت تعيش قلقا من الردع اليمني

هذا الموضوع اثار ردود افعال لاسيما على مواقع التواصل، "سلوى" من الكويت علقت: "صوت انفجار هائل يهز العاصمة السعودية والأنباء تتحدث عن قصف صاروخي لمدينة الرياض. القانون الدولي يكفل لليمن حق المقاومة وأن محمد بن سلمان بصفته وزير للدفاع هدف عسكري لليمنيين".



"حميد الجيلي" علق هنا. يستاهلوا البادي اظلم اليمن دمروها ما تكلم عليهم حد.



والى تغريدة نشرها "اسامة نور الدين". كل الحب للصواريخ والمُسَيَّرات اليمنية او العراقية التي تقصف الرياض.



نختم مع هذه التغريدة"لزينب دقدوق" تحدثت فيها عن مزاعم اعتراض الصاروخ. السعودية زعمت قصفًا على الرياض ولم تقدم صورة أو إثبات واحد على ذلك حتى تراها مع جوقتها اللبنانية تدين أنصار الله اليمني. اليمن من صعدة إلى عدن ومن صنعاء إلى تعز كل أرض اليمن مستباحة كل اليمن ينزف. أين أولئك ليدينوا العدوان السعودي الأميركي على اليمن؟.