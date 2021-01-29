الصين تشيد بالتعاون مع سوريا في هذا المجال

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في تغريدة بموقع "تويتر" إن "العقيد وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع، قد شارك قصة الطبيب العسكري السوري طارق خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقدته وزارة الدفاع يوم 28 يناير الجاري".



وكان العقيد تشيان قد قال، خلال الندوة، إن الطبيب السوري "طارق نموذج مصغر لتعاون الجيش الصيني مع دول العالم في محاربة الوباء. سنواصل تحمل المسؤوليات والالتزامات الدولية بإجراءات عملية، وسنساهم بنشاط في خدمة بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية".



بالنسبة لصحيفة "الشعب" الصينية "تعتبر هذه المرة الأولى التي يتفاعل فيها المتحدث باسم وزار الخارجة الصينية، ووزارة الدفاع الوطني بشكل وثيق، للترويج المشترك لصديق عسكري أجنبي، والمعنى الكامن وراء ذلك".



وتحدث الدكتور طارق بدوره في تغريدة على "تويتر" عن تجربته في الجامعة العسكرية بالصين، التابعة للقوات البرية لهذا البلد، حيث كان قد جاء لدراسة الطب السريري في 2018 ليعود عند إكمال دراسته في 2020 إلى دمشق حيث شغل منصب نائب مدير قسم التطعيم وأمراض الروماتيزم في المستشفى العسكري بالعاصمة السورية.



وبعد ظهور الوباء أفاد طارق النظام الصحي السوري كثيرا بخبرته الصينية باطلاعه على أساليب العلاج في الصين ونقلها إلى اللغة العربية في بلده وإعطاء التوجيهات للهياكل الصحية في هذا المجال.