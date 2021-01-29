الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 29 كانون الثاني 2021 ساعة 15:11

الصين تشيد بالتعاون مع سوريا في هذا المجال

الصين تشيد بالتعاون مع سوريا في هذا المجال
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في تغريدة بموقع "تويتر" إن "العقيد وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع، قد شارك قصة الطبيب العسكري السوري طارق خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقدته وزارة الدفاع يوم 28 يناير الجاري".

وكان العقيد تشيان قد قال، خلال الندوة، إن الطبيب السوري "طارق نموذج مصغر لتعاون الجيش الصيني مع دول العالم في محاربة الوباء. سنواصل تحمل المسؤوليات والالتزامات الدولية بإجراءات عملية، وسنساهم بنشاط في خدمة بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية".

بالنسبة لصحيفة "الشعب" الصينية "تعتبر هذه المرة الأولى التي يتفاعل فيها المتحدث باسم وزار الخارجة الصينية، ووزارة الدفاع الوطني بشكل وثيق، للترويج المشترك لصديق عسكري أجنبي، والمعنى الكامن وراء ذلك".

وتحدث الدكتور طارق بدوره في تغريدة على "تويتر" عن تجربته في الجامعة العسكرية بالصين، التابعة للقوات البرية لهذا البلد، حيث كان قد جاء لدراسة الطب السريري في 2018 ليعود عند إكمال دراسته في 2020 إلى دمشق حيث شغل منصب نائب مدير قسم التطعيم وأمراض الروماتيزم في المستشفى العسكري بالعاصمة السورية.

وبعد ظهور الوباء أفاد طارق النظام الصحي السوري كثيرا بخبرته الصينية باطلاعه على أساليب العلاج في الصين ونقلها إلى اللغة العربية في بلده وإعطاء التوجيهات للهياكل الصحية في هذا المجال.
مصدر : وكالات
رقم : 913103
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
29 كانون الثاني 2021
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
29 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار
الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار
28 كانون الثاني 2021
قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ
قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
28 كانون الثاني 2021
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
28 كانون الثاني 2021
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
المراسلة معصومة فروزان
28 كانون الثاني 2021
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
28 كانون الثاني 2021
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
28 كانون الثاني 2021
مدينة إيرانية بدون طلاق
مدينة إيرانية بدون طلاق
28 كانون الثاني 2021
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
28 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
27 كانون الثاني 2021
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
27 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج