الأمن العراقي يثأر للشهداء

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ، الخميس: "شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل".



وأضاف الكاظمي: "الرد جاء من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه (نائب الخليفة ووالي العراق) في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".



وأكد جهاز مكافحة الارهاب، الخميس، أن عملية "ثأر الشهداء" التي انطلقت قبل أيام، مستمرة حتى القضاء على بقايا "داعش".



وقال رئيس الجهاز إن "قتل الإرهابي العيساوي كان ضمن عملية ثأر الشهداء"، مؤكداً أن "عملية ثأر الشهداء مستمرة حتى القضاء على بقايا داعش".



قبل أسبوع، أطلق الجيش العراقي عملية "ثأر الشهداء"، سجلت نجاحا في الإطاحة بقيادات تنظيم "داعش" في كركوك.



ويأتي ذلك في وقت، أكدت فيه قيادة العمليات المشتركة، تأمين أكثر من 450 كيلومترا من الحدود العراقية السورية التي تشكل أماكن تسلل عناصر "داعش" ما بين البلدين.



النشطاء عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي باركوا هذه العملية وطالبوا القوات الامنية العراقية بالحفاظ على هيبة البلاد وحثوهم على تكثيف هذه الضربات النوعية على رؤوس التنظيم الإرهابي و امتداداته في عموم البلاد.



وغرد أحد النشطاء عبر تويتر : "عملية نوعية وجهود استخبارية جبارة ومضنية وتكللت بالانتصار وبارك الله بجهود كل من شارك وساهم في انجاحها من ابطال رجال جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز مكافحة الارهاب وقيادة العمليات المشتركة".



من جانبه غرد ناشط آخر : "تحية تقدير الى كل الاجهزة الامنية التي تحت لواء الدولة والقانون ونطالب هذه القوات الامنية البطلة ان تلقي القبض على قتلة الشباب المتظاهر وان يكون الجميع تحت طائلة القانون لكي تكون للدولة هيبة امام شعبها".



ودعا أحد رواد تويتر القوات الامنية الضرب بيد من حديد على الخلايا ارهابية : "اضربوا بكل ما عدكم قوة بدون رحمة".



واعتبر ان هذه العملية الاستخبارية تبعث على الفخر بالقوات الامنية و غرد قائلا : "إنه لأمر يبعث على الفخر والسرور ونحن نرى بواسل قواتنا الأمنية وعلى وفق عملية استخبارية نوعية وخاطفة تقضي على قيادات في الخط المتقدم لعصابة داعش الإرهابية، نبارك هذا النصر المتحقق ونحث حماة الوطن على تكثيف هذه الضربات النوعية على رؤوس التنظيم الإرهابي و امتداداته في عموم البلاد".



