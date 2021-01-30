اعدام متزعم خلية ارهابية اختطفت 5 حراس حدود ايرانيين

اسلام تايمز (ايران) - نفذ حكم الاعدام شنقا بحق متزعم خلية تابعة لزمرة ما يسمى بـ "جيش العدل" الارهابي كانت قد اختطفت 5 من افراد حرس الحدود في منطقة سراوان الحدودية بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران.