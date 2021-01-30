الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 كانون الثاني 2021 ساعة 10:10

إصابات واعتقالات في اعتداءات الاحتلال بالضفة والقدس

إصابات واعتقالات في اعتداءات الاحتلال بالضفة والقدس
وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن مواجهات اندلعت في القرية عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و 6 بالرصاص الاسفنجي، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتلوا سطح منزل المواطن عدنان عبد المهدي، وحطموا الزجاج الخلفي لسيارة "التكسي" التي يعمل عليها، كما أن جنود الاحتلال يتعمدون إطلاق قنابل الغاز على المنزل بشكل مباشر.

وتشهد كفر قدوم كل جمعة وسبت تظاهرات سلمية على المدخل الشمالي؛ تنديدا بالاستيطان، وللمطالبة بفتح الشارع الذي أغلقه الاحتلال عام 2003.

وأضرم مجموعة من الشبان، مساء الجمعة، النار ببوابة حاجز لقوات الاحتلال جنوب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأنّ مجموعة من الشبان قاموا بإضرام النار في بوّابة الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، مستخدمين العديد من الإطارات المطاطية.

وشهدت بلدة كفر قدوم شرق المدينة الجمعة مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة 9 مواطنين بالرصاص المطاطي والأسفنجي وحالات اختناق إثر قمع الاحتلال للمسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان وإغلاق الشارع الرئيس فيها.

كما وقامت قوات الاحتلال بتحطيم زجاج مركبة تعود للمواطن عدنان عبد المهدي خلال اقتحامها للبلدة.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، شابا مقدسيا بعد اقتحام بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد عايش عبيد من بلدة العيسوية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وبشكل شبه يومي تتعرض العيسوية لاقتحامات قوات الاحتلال التي تتعمد اعتقال شبان البلدة وفتيتها وتقتحم البيوت وتفتشها في محاولة منها لإرهاب المواطنين وثنيهم عن التصدي لاقتحاماتها وممارساتها.
مصدر : وكالات
رقم : 913230
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الصحة الإيارني: العالم بحاجة لعلم المناعة في ظل كورونا
وزير الصحة الإيارني: العالم بحاجة لعلم المناعة في ظل كورونا
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
29 كانون الثاني 2021
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
29 كانون الثاني 2021
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
29 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار
الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار
28 كانون الثاني 2021
قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ
قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
28 كانون الثاني 2021
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
28 كانون الثاني 2021
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
المراسلة معصومة فروزان
28 كانون الثاني 2021
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
28 كانون الثاني 2021
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
28 كانون الثاني 2021
مدينة إيرانية بدون طلاق
مدينة إيرانية بدون طلاق
28 كانون الثاني 2021
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
28 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
27 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج