إصابات واعتقالات في اعتداءات الاحتلال بالضفة والقدس

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن مواجهات اندلعت في القرية عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و 6 بالرصاص الاسفنجي، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق.



وأضافت أن جنود الاحتلال اعتلوا سطح منزل المواطن عدنان عبد المهدي، وحطموا الزجاج الخلفي لسيارة "التكسي" التي يعمل عليها، كما أن جنود الاحتلال يتعمدون إطلاق قنابل الغاز على المنزل بشكل مباشر.



وتشهد كفر قدوم كل جمعة وسبت تظاهرات سلمية على المدخل الشمالي؛ تنديدا بالاستيطان، وللمطالبة بفتح الشارع الذي أغلقه الاحتلال عام 2003.



وأضرم مجموعة من الشبان، مساء الجمعة، النار ببوابة حاجز لقوات الاحتلال جنوب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.



وأفاد شهود عيان بأنّ مجموعة من الشبان قاموا بإضرام النار في بوّابة الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، مستخدمين العديد من الإطارات المطاطية.



وشهدت بلدة كفر قدوم شرق المدينة الجمعة مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة 9 مواطنين بالرصاص المطاطي والأسفنجي وحالات اختناق إثر قمع الاحتلال للمسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان وإغلاق الشارع الرئيس فيها.



كما وقامت قوات الاحتلال بتحطيم زجاج مركبة تعود للمواطن عدنان عبد المهدي خلال اقتحامها للبلدة.



في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، شابا مقدسيا بعد اقتحام بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد عايش عبيد من بلدة العيسوية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.



وبشكل شبه يومي تتعرض العيسوية لاقتحامات قوات الاحتلال التي تتعمد اعتقال شبان البلدة وفتيتها وتقتحم البيوت وتفتشها في محاولة منها لإرهاب المواطنين وثنيهم عن التصدي لاقتحاماتها وممارساتها.