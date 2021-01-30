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السبت 30 كانون الثاني 2021 ساعة 10:11

جولات مناقشة الدستور السوري وخيبة أمل دولية

جولات مناقشة الدستور السوري وخيبة أمل دولية
جولة اخرى من جولات لجنة مناقشة الدستور السوري في جنيف، تختتم دون تحقيق ايّ تقدم، فشل اخر يضاف لفشل الجولات السابقة فبالرغم من الافكار والطروحات والنقاشات التي جرت على مدى خمسة ايام لم تتوصل الاطراف الى توافقات.

المبعوث الاممي الى سورية غير بيدرسون أعرب عن خيبة امله تجاه مجريات هذه الجولة، كاشفا عن زيارة قريبة سيقوم بها لدمشق وعدد من العواصم الاقليمية والدولية الفاعلة في الازمة السورية لايجاد مخرج لحلحلة مسار اللجنة.

وقال بيدرسون:"في ختام هذه الدورة أشعر بخيبة أمل ولايمكن لنا الاستمرار هكذا دون الاتفاق علی منهجية عمل. ان نواصل العمل دون تغيير الطريقة أمر غيرممكن".

وبينما كشف الوفد الحكومي عن تقديمه ورقة بالعناصر الاساسية للمبادئ الدستورية في ختام هذه الجولة، اتهم وفد المعارضة بعرقلة عمل اللجنة.

وقال رئيس الوفد الحكومي، احمد الكزبري:"شهدنا من الطرف الاخر، دائما التفاف حول جدول الاعمال وتم تقديم طروحات تخالف هذا الجدول من جهة وتبتعد عن الواقع السوري من جهة اخری ونعتقد ان هنالك بعض الطروحات التي قدمت تعكس وبشكل صريح اجندات دول معينة".

وفد المعارضة من جانبه طالب مجلس الامن بالتدخل وتحمل مسؤوليته في تنفيذ القرارات الدولية كما قال.

وقال رئيس الوفد المعارض، هادي البحرة:"نحن نطالب من داخل اللجنة ان يحدد جدول زمني بناءا علی طلب سوري وطني كما نطالب مجلس الامن بالالتزام بتنفيذ كامل قراراته وليس الاقتطاع منها".

واكدت الدول الثلاث الضامنة لمسار "أستانة" بخصوص سوريا "تركيا وإيران وروسيا"، في بيان مشترك، عقد القمة الدولية الخامسة عشرة، في مدينة سوتشي الروسية يوما 16 - 17 فبراير/ِ شباط المقبل.

واكد بيان الدول الثلاث: الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف، وأعرب عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.

وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.

وشدد البيان على أن "اللجنة الدستورية التي أنشئت في جنيف نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني أستانا، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لعبت دورًا هامًا في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254 ، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين".

وأوضح البيان أن الضامنين في أستانا أعربوا عن رأيهم بأن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، دون تدخلات خارجية، ودون فرض مواعيد نهائية من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام مع أعضائها من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري."

وأكدوا عزمهم مواصلة المشاورات حول القضايا المذكورة أعلاه في الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا (أستانا 15) بصيغة أستانا والمقرر عقده في سوتشي يوما 16 و 17 فبراير 2021.

وتدرك الامم المتحدة جيدا مآلات هذه الجولات لكن مراقبون يرون في اصرارها علی واصلة عقدها محاولة لانقاذ هذا المسار من الانهيار. لأن فشله سيفتح الطريق امام وساطات أو مسارات اخری قد لايكون للامم المتحدة دورا فيها.
رقم : 913232
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