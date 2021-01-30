‘‘البنتاغون‘‘ يكشف عن استراتيجية جو بايدن العسكرية تجاه سوريا

وإدعى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، بان رؤيتنا حول هدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، هي مواصلة التعامل مع تهديد تنظيم داعش على حد تعبیره.



ولم يعطِ "كيربي" أي تفاصيل أخرى حول مستقبل وهدف التواجد الأمريكي في سوريا، حيث قال إنه سيتوقف عند هذا الحد.



واختار "كيربي" عدم الجواب على سؤالٍ طرحه أحد الصحفيين، حول الدور الذي ستلعبه واشنطن في السيطرة على جزء من الحقول النفطية في سوريا بإستراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة.



يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكد في أكثر من مرة أن جنود بلاده متواجدون في سوريا من أجل النفط فقط.