الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 كانون الثاني 2021 ساعة 10:17

‘‘البنتاغون‘‘ يكشف عن استراتيجية جو بايدن العسكرية تجاه سوريا

‘‘البنتاغون‘‘ يكشف عن استراتيجية جو بايدن العسكرية تجاه سوريا
وإدعى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، بان رؤيتنا حول هدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، هي مواصلة التعامل مع تهديد تنظيم داعش على حد تعبیره.

ولم يعطِ "كيربي" أي تفاصيل أخرى حول مستقبل وهدف التواجد الأمريكي في سوريا، حيث قال إنه سيتوقف عند هذا الحد.

واختار "كيربي" عدم الجواب على سؤالٍ طرحه أحد الصحفيين، حول الدور الذي ستلعبه واشنطن في السيطرة على جزء من الحقول النفطية في سوريا بإستراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكد في أكثر من مرة أن جنود بلاده متواجدون في سوريا من أجل النفط فقط.
مصدر : وكالات
رقم : 913233
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الصحة الإيارني: العالم بحاجة لعلم المناعة في ظل كورونا
وزير الصحة الإيارني: العالم بحاجة لعلم المناعة في ظل كورونا
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
29 كانون الثاني 2021
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
29 كانون الثاني 2021
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
29 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار
الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار
28 كانون الثاني 2021
قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ
قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
28 كانون الثاني 2021
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
28 كانون الثاني 2021
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
المراسلة معصومة فروزان
28 كانون الثاني 2021
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
28 كانون الثاني 2021
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
28 كانون الثاني 2021
مدينة إيرانية بدون طلاق
مدينة إيرانية بدون طلاق
28 كانون الثاني 2021
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
28 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
27 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج