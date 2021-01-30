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السبت 30 كانون الثاني 2021 ساعة 10:18

وزير الصحة الإيارني: العالم بحاجة لعلم المناعة في ظل كورونا

وزير الصحة الإيارني: العالم بحاجة لعلم المناعة في ظل كورونا
وقال نمكي في كلمته الجمعة خلال المراسم الختامية للمؤتمر الدولي الـ 15 لعلم المناعة والحساسية (Allergy and Immunology) المنعقد برعاية جامعة الطب في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران عن طريق الفيديو كونفرانس: انه ومع علم المناعة يتم كل يوم اكتشاف وجه جديد في فروع العلوم الطبية يمكنها ان تكون اضاءات جديدة في التشخيص المبكر والعلاج للامراض.

واضاف: ان علم المناعة يمكنه فتح منافذ جديدة في علاج امراض مستعصية مثل السرطان وامراض الدم لذا فانه يحظى باهمية خاصة.

واعرب وزير الصحة عن امله بان يتم في ظل جهود علماء علم المناعة في ايران والعالم اتخاذ خطوات بارزة ومؤثرة في في مختلف جوانب الامراض مثل الوقاية والتشخيص المبكر والسهل والعلاج المؤثر وكذلك صنع لقاح كورونا.
مصدر : وكالات
رقم : 913234
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