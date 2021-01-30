الإمارات تتطلع للمشاركة في حل النزاع في ليبيا

وقالت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة في بيان لها إنه "توجد حاجة ملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في ليبيا".



وأضافت أن "الإمارات مستعدة للعمل بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي".



وتابعت أن بلدها يرحب بدعوة المجلس إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا.



وأردفت لانا نسيبة في بيانها أن "الإمارات العربية المتحدة تؤمن إيمانا راسخا بأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الليبي".



واعتبرت أن "الأولوية الأبرز هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه"، وهو يسري منذ وقعه طرفا النزاع في أكتوبر.