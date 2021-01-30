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السبت 30 كانون الثاني 2021 ساعة 11:20

هل يُسمح لفلسطينيي الأردن بالمشاركة في انتخابات "الوطني"؟

هل يُسمح لفلسطينيي الأردن بالمشاركة في انتخابات "الوطني"؟
وقبل نحو أسبوعين، استقبل عباس رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ونظيره الأردني أحمد حسني، للتنسيق فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني المقبلة، إذ يضم الأردن على أراضيه أكبر نسبة للاجئين الفلسطينيين حول العالم.

وقبل عدة شهور من الانتخابات، لا تزال مسألة مشاركة الفلسطينيين بالأردن غير محسومة، ولم يصدر أي بيان رسمي من عمّان أو السلطة الفلسطينية حول ذلك.

هذا وشكك مدير مركز دراسات الشرق الأوسط‎، جواد الحمد، بإقامة انتخابات أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، مرجحا أن يتم اختيار الأعضاء بالتوافق بين الفصائل.

وقال الحمد إن حوارات القاهرة التي ستجمع الفصائل الفلسطينية بعد أيام، ستشهد اتفاقا فيما بينها على اختيار أعضاء للمجلس الوطني، ومن ثم لن تُقام انتخابات في نهاية آب/ أغسطس المقبل.

ولفت الحمد إلى أنه "ربما تكون نسبة كل فصيل في انتخابات المجلس التشريعي للسلطة، هي نفسها بالتوافق لاستكمال بقية الأعضاء من الشتات ومن فلسطينيي عام ٤٨، بالإضافة إلى نسبة يتفق عليها للشخصيات المستقلة".

وتابع الحمد أن "أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، يكونون حكما أعضاء في المجلس الوطني عن الضفة وغزة".

بدوره، أيّد مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي احتمالية عدم إقامة انتخابات المجلس الوطني.

وقال : إن "ممثلي الشتات سيجري اختيارهم بالتعيين وفقا لمبدأ المحاصصة"، في إشارة إلى المحاصصة بين الفصائل.
مصدر : وكالات
رقم : 913243
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